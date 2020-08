Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Einbruch ins Moby Dick

Rülzheim (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Gaststättenbereich des ehemaligen Freizeitbades Moby Dick eingebrochen. Bei der Tatbegehung wurden mehrere Glasscheiben zerstört, hierdurch gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 5000 EUR. Auch der Bereich der KITA wurde verwüstet. Ob die Täter etwas erbeutet haben, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



