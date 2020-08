POL-PDLD: Unfallflucht durch fehlerhaften Spurwechsel

Polizeidirektion Landau

Am 24.08.2020 gegen 11:23 Uhr befuhr eine 21-Jährige PKW-Fahrerin die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim auf der linken Spur. Unmittelbar vor ihr zog ein schwarzer SUV von der rechten auf die linke Fahrspur und schnitt sie dabei so, dass sie eine Vollbremsung einlegen musste, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Anschließend kam sie auf dem rechten Grünstreifen der Fahrbahn zum Stehen. Der schwarze SUV flüchtete von der Unfallstelle. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Dennis Sturm



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



