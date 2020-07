Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Drei Einbruchsversuche

Coesfeld (ots)

Gleich dreimal versuchten Unbekannte, in den letzten Tagen in Dülmen in Häuser bzw. Wohnungen einzubrechen. Ein Zutritt zum Objekt gelang den Tätern jeweils nicht. In der Zeit von Mitte Juni bis zum Samstagmittag (25.07.) bohrten Unbekannte in den Fensterrahmen der Terrassentür eines Hauses am Olfener Weg. An den Kellertüren eines Mehrfamilienhauses in der Viktorstraße und eines Reihenhauses Zum Weiher hebelten die erfolglosen Einbrecher vergeblich zwischen Donnerstag (23.07.) und Freitag (24.07.). Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell