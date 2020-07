Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Werner Str. - Bernhardstraße

Verkehrsunfall mit Flucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein Autofahrer von der Bernhardstr. kommend in Richtung der Werner Straße. Der Straßenverlauf beschreibt dort eine Rechts- und nachfolgend eine Linkskurve. Bereits in der Rechtskurve gerät der Fahrzeugführer mit dem PKW nach links von der Fahrbahn und prallt gegen eine Straßenlaterne. Durch den Zusammenstoß wird das Auto und die Laterne stark beschädigt. In dem Fahrzeug wurden die Airbags ausgelöst. Nach Zeugenangaben saßen mindestens zwei Personen in dem Fahrzeug. Alle Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß in Richtung Friedhof. Da über den Verletzungszustand der Insassen keine Informationen vorlagen, wurde ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt, um diese Fahrzeuginsassen ausfindig machen zu können. Die Suche nach den Personen dauert noch an. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr sicherte die zerstörte Straßenlaterne ab. Ein hinzugerufener Techniker kümmerte sich um die Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung in diesem Bereich, da an dem betreffenden Straßenzug nach dem Unfall die komplette Beleuchtung ausgefallen war.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell