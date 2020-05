Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizeibeamte erneut erfolgreich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Vermeintliche Polizeibeamten täuschten einer 80-jährigen Bielefelderin am Montag, den 11.05.2020, vor, ihre Mithilfe bei der Überführung von Tätern zu benötigen und erbeuteten so am Folgetag einen fünfstelligen Betrag.

Gegen 22:30 Uhr riefen die Betrüger bei der Seniorin an. Ein Mann gab sich als Ermittler der Kriminalpolizei Bielefeld aus. Dieser schilderte ihr, dass eine rumänische Täterbande sie beobachten würde, um sie in den folgenden Tagen auszurauben. Die Polizei Bielefeld würde aufgrund dessen ihre Hilfe als Lockvogel benötigen.

In einem zweiten Anruf erläuterte der Betrüger das genauere Vorgehen. Die ältere Dame solle eine höchstmögliche Summe an Bargeld an ihrer Bank abheben und an einem Parkplatz eines Discounters am Eggeweg ablegen. Im Anschluss solle sie vortäuschen, dass sie in dem Supermarkt einkaufen würde.

Die Seniorin hob das Geld ab und begab sich am Dienstag, den 12.05.2020, um 12:00 Uhr zum Parkplatz in der Nähe der Artur-Ladebeck-Straße und legte das Geld in einem weißen Umschlag ab. Kurze Zeit später bekam sie den Anruf, dass die Täter gefasst worden seien.

Nach der Tat ließen die Betrüger noch immer nicht locker. Sie riefen die ältere Dame erneut an und baten sie darum, eine weitere Summe abzuheben, um weitere Täter fassen zu können.

Als die Seniorin am 13.05.2020 erneut in der Bankfiliale erschien, wurde die Mitarbeiterin skeptisch und konnte die 80-Jährige davon überzeugen, die Polizei zu verständigen.

Haben Sie am 12.03.2020, gegen 12:00 Uhr, etwas Verdächtiges auf dem Supermarktparkplatz beobachtet? Hinweise zu dem Betrug nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 entgegen.

