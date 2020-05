Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter steckt zwölf Mülltonnen in Brand

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Eine aufmerksame Zeugin entdeckte in der Nacht auf Donnerstag, den 14.05.2020, den Brand mehrerer Mülltonnen an der Niederfeldstraße und verständigte die Feuerwehr.

Gegen 03:00 Uhr in der Früh schaute die 45-jährige Bielefelderin zufällig aus dem Fenster und sah einen Feuerschein an der Niederfeldstraße in der Nähe des Wibboldwegs. Ihr 44-jähriger Mann ging aus dem Gebäude und musste feststellen, dass alle Müllbehälter, die sich in einem umzäunten Lagerbereich befanden, in Flammen standen. In diesem Moment hörte er eine Männerstimme und sah eine Gestalt in Richtung Friedhof weglaufen.

Mit einem Gartenschlauch begann der 44-Jährige mit den Löscharbeiten. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand vollständig zu löschen.

Da die beiden Bielefelder frühzeitig die Feuerwehr verständigten, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Fahrzeuge, Gebäude und den Bewuchs verhindert werden.

Hinweise zu der Brandstiftung nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521-5450 entgegen.

