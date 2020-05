POL-BI: Fahndung nach Ladendieben mit Bildern von Überwachungskameras

Polizei Bielefeld

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld-Sudbrack

Am 24.10.2019 gegen 18:05 h betraten zwei bisher unbekannte männliche Ladendiebe einen Drogeriemarkt in der Apfelstraße in Bielefeld. Die beiden Männer stahlen Pakete mit Rasierklingen im Werte von mehreren Hundert Euro.

Beschreibung 1. Person: - Männlich - Schlanke Statur - Dunkle kurze Haare, Geheimratsecken - Dunkler Pullover, darunter weißes T-Shirt - Dunkle Hose - Braune Schuhe

Beschreibung 2. Person - Männlich - Schlanke Statur - Dunkle kurze volle Haare - Dunkle Jacke mit auffällig hellem Kragen - Dunkle Hose - Dunkle Schuhe

Die Ermittlungen führten bislang nicht zu einem Erfolg. Daher wurde nun durch das Amtsgericht Bielefeld ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Wer kennt diese Männer?

Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521-545-0.

