FW-F: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte am heutigen Abend (29.01.20) gegen 20:15 Uhr im Kreuzungsbereich Friedberger Landstraße / Dortelweiler Straße ein Linienbus der Linie 30 mit einem Pkw. Hierbei wurden der Busfahrer, drei seiner Fahrgäste und der Pkw-Fahrer verletzt. Zwei der Verletzten mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden, die anderen Verletzten wurden vom Rettungsdienst ambulant vor Ort behandelt. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

