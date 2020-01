Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Ein Feuer in einer Großgarage auf dem Ben-Gurion-Ring beschäftigte die Feuerwehr in den Mittagsstunden

Frankfurt am Main (ots)

Heute Mittag (29.01.20) wurde die Feuerwehr gegen 12:45 Uhr in den Ben-Gurion-Ring nach Nieder-Eschbach alarmiert. In einer dortigen Großgarage war aus noch ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Größe des Garagengebäudes, wurden von den Ersteintreffenden Kräften weitere Einheiten zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung nachalarmiert. Von mehreren mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräften konnte das Feuer mit zwei Strahlrohre rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Für die anschließend erforderlichen umfangreichen Entrauchungsmaßnahmen, kamen ein Großlüfter und zwei mobile Hochleistungslüfter zum Einsatz. Insgesamt wurden zwei Fahrzeuge durch den Brand beschädigt, davon eins mit Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Der Einsatz, an dem rund 35 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst beteiligt waren, endete gegen 14:30 Uhr.

