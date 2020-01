Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einem Elektroverteiler eines Bürogebäudes

Frankfurt am Main - Flughafen (ots)

(am) Am Dienstag, 21.01.2020 meldeten gegen 13:25 Uhr Beschäftigte aus einem Bürogebäude an der Unterschweinstiege (Stadtteil Flughafen) der Leitstelle der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Gebäude. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben. Die nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintreffenden Kräfte der Feuerwache 20 konnten im 2. Untergeschoss eine Rauchentwicklung in einem Technikraum, ausgehend von einem Brand innerhalb eines Elektroschaltschranks, feststellen. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstet konnten die Einsatzkräfte das Feuer mit Kohlendioxidfeuerlöschern schnell löschen. Beschäftigte aus einem Büro im Erdgeschoss mussten dieses vorsorglich vorübergehend verlassen. Aufwendig gestalteten sich hier die Lüftungsmaßnahmen. Mit mehreren Lüftern wurde der entstandene Brandrauch aus dem Keller ins freie gedrückt. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Der entstandene Sachschaden konnte abschließend nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz konnte gegen 16:00 Uhr beendet werden.

