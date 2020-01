Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zeilsheim

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Nachmittag (18.01.20) beschäftigte ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus auf der Bielefelder Straße die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Zeilsheim. Gegen kurz nach 15:00 Uhr wurde der Leitstele ein Feuer auf einem Balkon im Hochparterre eines dreigeschossigen Wohnhauses gemeldet. Dort waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Propangasflaschen sowie diverse Gegenstände in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, nur wenige Minuten nach der Alarmierung, hatte sich der Brand bereits bis in die angrenzende Wohnung ausgedehnt. Durch dass schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die das Feuer von mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräften mittels Strahlrohr bekämpfte, konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Abschließend wurde die betroffene Wohnung, die aufgrund der entstandenen Brand- und Rauchschäden zur Zeit nicht bewohnbar ist, mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die Einsatzstelle der Polizei zwecks Brandursachenermittlung übergeben. Die übrigen Wohnung blieben weitestgehend unversehrt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Am Einsatz waren insgesamt rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt. Einsatzende war gegen 16:15 Uhr.

