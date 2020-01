Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Verkehrsunfall Autobahn BAB 5 zwischen Westkreuz und Frankfurter Kreuz

Frankfurt am Main (ots)

Am Morgen des 09.01.2020 kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines Tanklastzuges auf der BAB 5 auf Höhe des Autobahnkilometers 496 im Abschnitt zwischen Westkreuz und Frankfurter Kreuz.

Im Zuge dessen wurde ohne Fremdbeteiligung die Außenwand des Tanklastzuges beschädigt. Es kam zum Austritt einer derzeit noch unbestimmten Menge des mitgeführten wasserlöslichen Stoffes Uradil. Der Fahrer des Lastkraftwagens wurde leicht verletzt und durch den anwesenden Rettungsdienst an der Einsatzstelle versorgt. Ein weiterer Stoffaustritt konnte unmittelbar nach Eintreffen der Einheiten der Berufsfeuerwehr Frankfurt unterbunden werden und die Leckage wurde behoben. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde im Fahrbahnbereich mittels Bindemittel eingedämmt und ein Eintritt in die Kanalisation weitestgehend verhindert.

In Folge der Tätigkeiten der Einsatzkräfte wurden durch die Polizei die beiden rechten Fahrspuren gesperrt und der Verkehr staute sich entsprechend zurück.

Das zuständige Umweltamt der Stadt Frankfurt informierte sich in personeller Vertretung an der Einsatzstelle. Die Werkfeuerwehr Infraserv Hoechst wurde in Fachberatung durch TUIS an der Einsatzstelle tätig. Der havarierte Tanklastzug wird derzeit vor Ort durch eine Fachfirme entleert. Die verschmutzte Fahrbahn wird im Weiteren durch eine Fachfirma sachgerecht gereinigt.

Die Einsatzstelle ist unterdessen durch den zuständigen Straßenbaulausträger Hessen Mobil abgesichert. Abschließend wird die finale Reinigung der Fahrbahn in deren Zuständigkeit erfolgen.

