Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt - Velbert - 1906017

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen des 04.06.2019, gegen 08:10 Uhr, wurde eine 64-jährige Fußgängerin am Wordenbecker Weg in Velbert von einem Auto erfasst und schwer verletzt. In Höhe der Hausnummer 32 trat die Frau, zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos, plötzlich auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Toyota einer ebenfalls 64-jährigen Velberterin erfasst, die mit ihrem Pkw in Richtung Jahnstraße unterwegs war. Die Fußgängerin prallte auf die Motorhaube, stürzte zu Boden und blieb dort mit schweren Verletzungen liegen. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

