Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Farbschmierer - Langenfeld - 1906015

Mettmann (ots)

Am Montagabend (3. Juni 2019) hat die Polizei an der Berghausener Straße in Langenfeld einen 23-jährigen Leverkusener gestellt, der kurz zuvor eine dortige Bushaltestelle mit mehreren Schriftzügen beschmierte.

Die Beamten waren gegen 21:20 Uhr im Rahmen ihrer Streife über die Berghausener Straße in Richtung Baumberg gefahren, als sie auf Höhe der Bushaltestelle am Berghausener S-Bahnhof einen jungen Mann bemerkten, der augenscheinlich gerade dabei war, mit einem Edding die Bushaltestelle zu beschmieren. Die Polizisten stoppten daraufhin und wollten den Mann kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch und warf dabei eine Sprühdose sowie mehrere kleinere Gegenstände von der Brücke. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Mann jedoch einholen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 23-jährigen Leverkusener bereits ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch illegales Graffiti läuft. Unter der Brücke konnten die Beamten später dann auch die von dem Leverkusener weggeworfenen Gegenstände auffinden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann vor Ort entlassen. Auf ihn wartet nun eine Anzeige. Die Bushaltestelle muss nun mit einem speziellen Mittel gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

