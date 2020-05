Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Kiosk

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 11.05.2020, aus einem Verkaufsraum an der Heeper Straße eine größere Menge Tabakwaren gestohlen.

Der oder die Einbrecher brachen zwischen Sonntag, 23:05 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr in den Kiosk in Nähe der Einmündung der Straße am Venn ein. Dazu verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus, in dem der kleine Laden liegt.

Die Diebe sammelten in dem Verkaufsraum etwa 1200 Zigarettenschachteln, 20 Zigarettenstangen und 45 Tabakdosen ein. Zudem entdeckten sie Bargeld in der Ladenkasse und einen kleinen Tresor. Mit den Tabakwaren, dem Bargeld und dem kleinen Geldbehälter verschwanden die Täter unerkannt.

