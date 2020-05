Polizei Bielefeld

POL-BI: Sprayer von Anwohnern erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, den 09.05.2020, und Sonntag, den 10.05.2020, verständigten Augenzeugen die Polizei, die sahen, dass Sprayer Hauswände an der Gadderbaumer Straße und der Turnerstraße beschmierten.

Am frühen Samstagmorgen gegen 05:10 Uhr, bemerkte ein 46-jähriger Bielefelder, dass ein Mann ein Tag an eine Apotheke an der Gadderbaumer Straße sprühte. Er verständigte daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten stießen noch vor Ort auf einen polizeibekannten 42-jährigen Bielefelder. Der Mann hatte einen Rucksack bei sich, in dem die Beamten die entsprechenden Spraydosen fanden. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Sprayer ein.

In der darauffolgenden Nacht, gegen 02:00 Uhr, wurde ein Anwohner auf eine Gruppe junger Leute aufmerksam. Der 46-Jährige sah, dass drei Personen eine Hauswand an der Turnerstraße Straße besprühten. Als er auf die Gruppe zuging, flüchteten die Personen in den Ravensberger Park. Während er den Tätern folgte, telefonierte er mit der Leitstelle der Polizei. Der Bielefelder konfrontierte die drei jungen Leute mit ihrer Tat, woraufhin diese in unterschiedliche Richtungen liefen. Eine Frau lief in einen Hauseingang eines Mehrfamilienhauses an der Turnerstraße. Auf dem Weg dorthin ließ sie eine Tasche fallen. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden die 24-jährige Frau aus Werther in dem Haus an der Turnerstraße. In der Tasche fanden die Polizisten mehrere Spraydosen. Wer ihre Begleiter waren, verriet die Frau nicht.

Laut Beschreibung des Zeugen waren die beiden anderen Sprayer zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der beiden war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke und Jeans, dazu eine Mütze. Der andere war etwa 1,85 Meter groß und hatte lange Haare. Er trug eine helle Jacke und hatte eine Tasche bei sich.

Hinweise zu den Graffitisprayern nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

