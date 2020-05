Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Brüder brechen in ein Gebäude ein und werden gefasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Das Duo verschaffte sich am Freitag, den 08.05.2020, Zutritt zu einem ehemaligen Hochschulgebäude an der Kurt-Schumacher-Straße und wurden von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes überrascht.

Die Mitarbeiter hörten gegen 17:50 Uhr das Klirren einer Fensterschreibe. Als sie ins Erdgeschoss gingen, um sich zu vergewissern, stießen sie auf die 16- und 18-jährigen Bielefelder. Es gelang ihnen, den 18-Jährigen festzuhalten, obwohl der erheblichen Widerstand leistete. Währenddessen gelang dem 16-Jährigen zunächst die Flucht. Er öffnete ein Fenster auf der Südseite und lief über den Parkplatz an der Voltmannstraße.

Die Mitarbeiter verständigten die Polizei und übermittelten ihnen eine genaue Personenbeschreibung.

Die eintreffenden Polizeibeamten übernahmen den 18-Jährigen. Dieser hatte keine Papiere bei sich und gab zunächst falsche Personalien an. Also fuhren die Polizisten mit ihm zu seiner Wohnanschrift an der Kurt-Schumacher-Straße. Dort trafen sie auch auf seinen Komplizen. Die Personenbeschreibung passte zu seinem 16-jährigen Bruder. Der räumte die Tat ein.

Gegen die beiden Bielefelder erstatteten die Beamten Anzeige wegen Einbruchs.

