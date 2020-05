Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Unfall auf der A2 gesucht

Bielefeld (ots)

Bu. Am Samstagmorgen gegen 09.00 h, verlor ein in Richtung Dortmund fahrender (vermutlich) Lkw die weiße Tür einer mobilen Damentoilette und ein dazu gehörendes Stück Treppe in Höhe der Anschlussstelle Bielefeld-Sennestadt. Ein Skoda aus Höxter und ein VW-Bus aus Bielefeld erkannten die Gegenstände zu spät und kollidierten mit den Teilen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, von dem die Gegenstände heruntergefallen sind. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0521-5450 zu melden.

