Polizei Bielefeld

POL-BI: Ruhestörung bringt Drogenkonsum ans Tageslicht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Buschkamp-

Ein Einsatz wegen lauter Musik führte Polizisten am Donnerstag, 07.05.2019, in die Nähe des Flugplatzes. Dort nahmen sie bereits auf der Straße Marihuana-Geruch wahr. In der Wohnung einer Anwohnerin fanden sie Drogen.

Anwohner beschwerten sich gegen 14:30 Uhr bei der Polizei wegen überlauter Techno-Musik im Bereich des Flugplatzes. Als die Polizisten am Einsatzort aus dem Streifenwagen stiegen, bemerkten sie süßlichen marihuanatypischen Geruch aus einem geöffneten Fenster eines Mehrfamilienhauses. Die Beamten schellten an der dazugehörigen Wohnung und die 29-jährige Bewohnerin öffnete ihnen die Tür. Bei der Durchsuchung der Räume entdeckten die Polizisten mehrere Tütchen mit Marihuana und leiteten ein Strafverfahren ein.

