Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB 2 im Bereich Porta Westfalica Fahrtrichtung Dortmund - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person -

Bielefeld (ots)

Am 07.05.2020 um 20.51 Uhr befuhr ein polnischer Klein-LKW die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund auf dem rechten Fahrstreifen. Hier hatte sich ein LKW-Rückstau vor einer Nachtbaustelle gebildet. Der noch unbekannte Fahrer eines Klein-LKW erkannte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst seitlich auf das Heck eines polnischen Sattelzuges auf, der verkehrsbedingt am Stauende stark abbremsen musste. Der 31 Jahre alte polnische Fahrer dieses Sattelzuges wurde nicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer aus seinem Klein-LKW geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Das zerstörte Fahrzeug rutschte über den Seitenstreifen am ersten Sattelzug vorbei und zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hier kollidierte der Klein-LKW mit einem weiteren polnischen Sattelzug, der vor dem ersten Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls verkehrsbedingt abgebremst hatte. Der 51 jährige polnische Fahrer dieses Sattelzuges wurde ebenfalls nicht verletzt.

Durch Ersthelfer vor Ort, u.a. ein Arzt, wurde der lebensgefährlich verletzte polnische Fahrer notversorgt, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der verletzte Fahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die A 2 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis ca. 04.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Bad Eilsen gesperrt und der Verkehr von der Autobahn abgeleitet.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell