Polizei Bielefeld

POL-BI: Feuer in Müllcontainer gelegt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Brandermittler der Polizei Bielefeld suchen einen unbekannten Täter, der am frühen Morgen des 06.05.2020, einen Container an der Einmündung Teutoburger Straße und Körnerstraße in Brand gesteckt hat - Zeugen gesucht.

Mitarbeiter einer Reinigungsfirma entdeckten den Brand am Mittwoch gegen 07:00 Uhr. Aus dem Restmüllcontainer, der an einem Nebeneingang der Rathaus-Tiefgarage stand, stachen bereits offene Flammen empor. Erst kurz zuvor, gegen 04:50 Uhr, hatte der Hausmeister den Behälter aus einem geschützten Bereich neben das Rolltor der Tiefgarage gestellt.

Um die Flammen einzudämmen, schüttete der Hausmeister umgehend Wasser in den Container. Erst mit Hilfe der alarmierten Feuerwehr gelang es, das Feuer endgültig zu löschen. Der Behälter hatte sich aufgrund der Hitzeentwicklung bereits verformt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Aufgrund der Gegebenheiten ist nicht davon auszugehen, dass der Inhalt des Müllcontainers sich selbst entzündet hat.

Hinweise zu der Brandstiftung nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell