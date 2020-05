Polizei Bielefeld

POL-BI: Engagierte Zeugin verfolgt Unfallverursacher

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Montag, den 04.05.2020, kam eine Radfahrerin in einem Kreisverkehr an der Carl-Severing-Straße zu Fall, nachdem ein Pkw-Fahrer sie touchiert hatte.

Die 44-jährige Bielefelderin befuhr gegen 14:45 Uhr die Carl-Severing-Straße in Fahrtrichtung Quelle mit ihrem Mountainbike. Im Kreisverkehr zur Magdalenenstraße bemerkte sie, dass ein Pkw-Fahrer beabsichtigte, sie mit seinem Skoda Fabia zu überholen. Als der 73-jährige Steinhagener den Kreisverkehr in Richtung Carl-Severing-Straße stadtauswärts verließ, schnitt er die Radfahrerin, die daraufhin zur Seite fiel. Bei dem Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 120 Euro.

Obwohl die Radfahrerin zuvor durch Klopfen auf das Fahrzeugdach auf sich aufmerksam gemacht hatte, ging sie davon aus, dass der Skodafahrer den Zusammenstoß nicht bemerkte.

Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Bielefelderin mit ihrem Pkw in den Kreisel und beobachtete den Zusammenstoß. Durch lautes Hupen versuchte sie, den Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen. Da dieser zunächst nicht anhielt, verfolgte sie ihn einige Meter. An der Feuerwache hielten beiden Fahrzeuge an. Die 44-jährige Radfahrerin hatte ihre Fahrt inzwischen fortgesetzt und kam ebenfalls hinzu.

Sie erstattete Anzeige gegen den Skodafahrer.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell