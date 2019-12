Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen

Präventionsveranstaltung zum Thema "Sicheres Einkaufen"

Bad Segeberg (ots)

Am 05. und 06. Dezember 2019 führt das Polizeirevier Kaltenkirchen gemeinsam mit dem Sachgebiet 1.4 (Prävention) der Polizeidirektion Bad Segeberg eine Präventionsveranstaltung zum Thema "Sicheres Einkaufen" durch. Zielgruppe sind hier insbesondere Senioren. Aber auch für alle anderen Themenbereiche stehen die Polizeibeamten für Fragen zur Verfügung.

Am Donnerstag, den 05.12.2019, sind die Beamten von 9 bis 13:00 Uhr bei der REWE Filiale in der Hamburger Straße und am Freitag, den 06.12.2019, zur gleichen Uhrzeit bei famila im Kisdorfer Weg.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell