Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten stellen PKW eines Wiederholungstäters sicher

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt/ Bethel-

Mittwochabend, 06.05.2020, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Straße Kesselbrink ein unberechtigt fahrender PKW-Fahrer auf. Bereits zwei Tage zuvor hatten Polizisten dem führerscheinlosen Fahrer den Schlüssel abgenommen. Er stand unter Drogen und am Fahrzeug befanden sich gestohlene Kennzeichen.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 20:00 Uhr auf der Straße Kesselbrink ein Renault Laguna, der unzulässig die Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Die Beamten hielten den Wagen an.

Bei der Kontrolle erkannten sie in dem Fahrer einen ihnen bereits bekannten 32-jährigen Bielefelder. Am Montag hatten Polizisten den Bielefelder nach einer Drogen-Fahrt mit dem Renault am Quellenhofweg erwischt. Sie hatten dem Bielefelder, der keinen Führerschein besitzt, den Fahrzeugschlüssel zu dem Renault nach der Verkehrsstraftat abgenommen.

Bei der Kontrolle Mittwochabend gab der 32-Jährige zu, mit einem Ersatzschlüssel den Wagen zu nutzen. Er räumte den erneuten Konsum von Drogen vor Fahrtantritt ein und gestand, die am Laguna befindlichen Kennzeichen von einem Sprinter gestohlen zu haben. Diesmal stellten die Polizeibeamten den Renault sicher. Ein Arzt entnahm dem 32-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Strafverfahren sind eingeleitet.

