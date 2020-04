Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200416.1 Itzehoe: Diebstahl von Altkleidern

Itzehoe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Itzehoe einen Sammelcontainer einer gemeinnützigen Organisation aufgebrochen und daraus Kleider entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 15.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.00 Uhr, haben Unbekannte die unter anderem vom Meierei-Parkplatz zugänglichen Altkleidercontainer der AWO in der Stiftstraße aufgesucht, aufgebrochen und einige Teile daraus entwendet. Wieviel Beute die Täter genau machten ist unklar, ebenso die exakte Schadenshöhe.

Zeugen, die am Tatort verdächtige Machenschaften beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

