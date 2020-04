Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200415.3 Borsfleth: Ein Auto, zwei Trunkenheitsfahrten

Borsfleth (ots)

Weil ein alkoholisiertes Pärchen während einer Autofahrt am Dienstagabend in Borsfleth einen Fahrerwechsel vollzog, müssen sich nun beide strafrechtlich wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten.

Kurz vor 21.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug, das ihnen in der Straße Ivenfleth in Borsfleth aufgrund einer unsicheren Fahrweise und wegen einiger vollzogener Schlangenlinien aufgefallen war. Am Steuer des Wagens befand sich ein Mann. Eine Streife stoppte das Fahrzeug schließlich Am Altendeich, zu diesem Zeitpunkt saß eine angetrunkene Frau auf dem Fahrersitz. Offenbar - und dies räumte das Paar auch bereitwillig ein - hatten die Beschuldigten vor der polizeilichen Kontrolle die Plätze gewechselt. Bei der Frau ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille, der Mann pustete nicht. Die 57- und 55-Jährigen mussten sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Sie dürfen zunächst einmal nicht mehr mit dem Auto am Straßenverkehr teilnehmen und müssen sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Hintergrund der Autofahrt war ein kranker Hund, der sich auf dem Rücksitz des PKWs befand. Ihn übergab eine Streife in die Obhut eines Tierarztes.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell