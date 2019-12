Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei sucht Eigentümer einer Schiebeleiter

Jembke Hauptstraße 14.10.2019 - 15.10.2019

Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer einer Leiter, die Mitte Oktober dieses Jahres von bislang unbekannten Tätern bei einem Einbruchsversuch in den Edeka-Markt in Jembke benutzt worden war. Es handelt sich um eine 3-Meter-lange Aluminium-Schiebeleiter, die auf eine Länge von 5,60 Meter ausgeschoben werden kann.

Vermutlich hatten die Diebe diese Leiter zuvor von einem Grundstück in Jembke und Umgebung entwendet und sie anschließend für den Einbruch in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober genutzt, um auf das Dach des Supermarktes an der Hauptstraße zu klettern.

Wer seitdem eine solche Leiter vermisst, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/980-322, zu melden.

