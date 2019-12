Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vandalismus an Gartenzaun - ZEUGEN GESUCHT!

Gifhorn (ots)

In der Zeit von Donnerstag den 28.11., 18:00 Uhr bis Freitag 29.11. 09:00 Uhr kam es in der Limbergstraße in Gifhorn zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun. Es wurde ein komplettes Zaunelement aus seiner Verankerung gerissen. Dies war nicht der erste Vorfall, einige Zeit zuvor wurde die Pforte des Zaunes ebenfalls herausgelöst. Wie es genau zu dieser Beschädigung gekommen ist, ist unklar. Möglicherweise wurde das Grundstück durch Unbefugte als Abkürzung genutzt. Wer in der besagten Nacht etwas Verdächtiges bemerkt hat und/oder verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sogar die Tat beobachtet hat, möge sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-427 melden.

