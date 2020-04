POL-IZ: 200415.1 Lunden: Zigarettenautomat entwendet und aufgebrochen

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Lunden von dem Gebäude einer ehemaligen Gaststätte einen Zigarettenautomaten entwendet und diesen andernorts geleert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Morgen des Ostersonntags entdeckte ein Gaushorner an einem Verbindungsweg zwischen der Bundesstraße 203 und der Nordhastedter Straße einen auf einem Feld liegenden, geplünderten Zigarettenautomaten. Wie sich herausstellte, stammte dieser von einer Gaststätte aus Lunden, An der Bundesstraße. Das Gerät war gewaltsam von der Wand gerissen, auf den Acker gebracht und dort aufgebrochen worden. Den Inhalt entwendeten die Täter, den Automaten ließen sie zurück.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04822 / 4299890 entgegen.

