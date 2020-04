Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200414.4 Heide: Einbruch in Juwelier-Geschäft

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Heider Fußgängerzone zu einem Einbruch in ein Juwelier-Geschäft gekommen. Die Täter richteten einigen Sachschaden an und erbeuteten Schmuck von noch nicht bekanntem Wert.

Im Zeitraum von Samstag, 12.00 Uhr, bis zum Montag, 13.45 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Schmuckgeschäft in der Friedrichstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie nach derzeitigen Erkenntnissen diverse Schmuckstücke, eine konkrete Angabe zur Menge und zum Wert der Beute ist aktuell noch nicht möglich.

Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Machenschaften im Bereich des Tatobjektes wahrgenommen haben, sollten sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

