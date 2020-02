Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin (44) am Wesertor von Auto erfasst - Polizei ermittelt flüchtige Fahrerin

Minden (ots)

Am Wesertor ist am Donnerstagmorgen eine 44-jährige Radfahrerin beim Überqueren des Klausenwall von einem Auto erfasst und zu Fall gebracht worden. Die Frau erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin hielt nicht an, konnte aber wenig später von der Polizei im Rahmen einer Fahndung ermittelt werden.

Die Autofahrerin, eine 66-jährige Frau aus Stadthagen, war den Erkenntnissen der Beamten zufolge gegen 7.20 Uhr zunächst auf dem Grimpenwall unterwegs und beabsichtigte ihre Fahrt geradeaus auf dem Klausenwall fortzusetzen. Als die Radfahrerin zu diesem Zeitpunkt offenbar bei "Grün" den Klausenwall am Überweg im Bereich der Vinckestraße benutzte, kam es zur Kollision.

Im Rahmen der Fahndung wurde der zunächst flüchtige Pkw auf einem Parkplatz am Simeonsplatz von einer Streifenwagenbesatzung entdeckt. Kurze Zeit später konnten die Polizisten die Fahrerin zur Rede stellen. Gegen die 66-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet.

