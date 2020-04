Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200414.5 Kellinghusen: Unfallbeteiligte gesucht

Kellinghusen (ots)

Am Samstagnachmittag ist eine junge Radlerin in Kellinghusen durch die Unachtsamkeit einer Autofahrerin zu Fall gekommen. In dem Glauben, das Kind sei unverletzt, entfernte sich die Unfallverursacherin vom Ort. Nach ihr sucht die Polizei nun.

Um 14.15 Uhr war das Mädchen auf dem Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sich die Kellinghusenerin in Höhe des Blumenladens befand, kam rückwärts von dem dortigen Parkplatz ein hellblauer Kleinwagen. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, musste die 12-Jährige bremsen und stürzte dabei. Nach einem kurzen Gespräch mit der Geschädigten setzte die Autofahrerin ihren Weg fort, sie war vermutlich in Begleitung einer weiblichen Person. Zu einem Personalienaustausch kam es nicht.

Wie sich später dann herausstellte, hat sich das Mädchen bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen, an seinem Fahrrad war ebenfalls ein Schaden entstanden. Aus diesem Grund sucht die Polizei Kellinghusen nun nach der Fahrerin des Kleinwagens oder nach Zeugen, die Hinweise unter der Telefonnummer 04822 / 20980 auf sie geben können.

Merle Neufeld

