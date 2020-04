Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200414.2 Itzehoe

Lägerdorf: Diverse Einbrüche in Gartenlauben

Itzehoe / Lägerdorf (ots)

Seit dem vergangenen Donnerstag ist es in Itzehoe und in Lägerdorf zu diversen Einbrüchen in Gartenhütten von Kleingärtneranlagen gekommen. Die Beute fiel zumeist schmal aus, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Vom 8. auf den 9. April 2020 suchten Unbekannte das Gartengelände in der Münsterdorfer Straße in Lägerdorf auf. Dort öffneten sie mindestens sieben Gartenhäuser und richteten einige Sachschäden an. Die Beute beschränkte sich auf Lebensmittel und kleinere Gegenstände, das Ärgernis für die Kleingärtner ist dafür umso größer.

In der Nacht zum Ostersamstag war das Ziel von Einbrechern dann die Gartenanlage in der Alte Landstraße in Itzehoe. Hier waren rund eine Handvoll Hütten betroffen, das Diebesgut bestand ebenfalls aus Lebensmitteln und kleineren Werkzeugen.

Von Ostersonntag auf Ostermontag schlugen unbekannte Täter erneut zu. Sie suchten das Gartengelände in der Georg-Löck-Straße in Itzehoe auf und drangen in einige Häuschen ein.

In allen Fällen gibt es aktuell noch keine abschließenden Erkenntnisse zur Schadenssumme und zu dem Stehlgut im Einzelnen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

