Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200413.6 Busenwurth: Brand eines Scheunendaches

Busenwurth (ots)

Samstagvormittag ist es in Busenwurth zu einem Brand eines Scheunendaches gekommen. Die Ursache des Feuers dürfte in einem technischen Defekt liegen, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Um 10.30 Uhr rückten mehrere Freiwillige Feuerwehren in die Wolfenbütteler Straße aus, weil dort der Teil eines Daches einer Lagerhalle in Flammen geraten war. Brandbetroffen war in erster Linie eines der sich auf dem Dach befindenden Solarmodule und die dazugehörigen Kabel. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehrleute war das Feuer schnell gelöscht und das Gebäude sowie ein Großteil der Dachfläche vor Brandschäden gerettet.

Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, die Heider Kripo hat die Brandermittlungen übernommen.

Merle Neufeld

