Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200414.1 Oelixdorf: Motorroller entwendet

Oelixdorf (ots)

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Oelixdorf zwei Motorroller entwendet. Einen davon ließen sie in Tatortnähe zurück, der andere ist bisher nicht wieder aufgetaucht.

Im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 10.00 Uhr stahlen Diebe von einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Kalbsberg zwei Motorroller von Yamaha und Peugeot. Das zweitgenannte Fahrzeug ließen sie mit einigen Schäden an einer nahegelegenen Bushaltestelle zurück, die orange-weiße Yamaha im Zeitwert von etwa 1.250 Euro nahmen sie mit.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher keine - Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell