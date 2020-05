Polizei Bielefeld

POL-BI: Mindestens 13 Einbrüche in Kleingartenanlage

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, den 11.05.2020, brachen Unbekannte mehrere Gartenlauben an der Straße Am Venn auf und stahlen Werkzeug.

Ein Kleingärtner bemerkte am Montagmorgen um 06:30 Uhr, dass die Tür zu seiner Gartenlaube aufgehebelt worden war. Der 62-jährige Bielefelder vermisste außerdem einen Akkuschrauber der Marke Bosch und eine Kabeltrommel.

Während die hinzugerufenen Polizeibeamten sich in der Kleingartenanlage umsahen, fiel einem weiteren Parzelleninhaber eine Tüte auf, die in einem der Schrebergärten zurückgelassen worden war. Scheinbar handelte es sich dabei um einen Teil des Diebesguts.

Insgesamt stellten die Beamten 13 Aufbrüche in der Kleingartenanlage fest.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

