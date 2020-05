Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung, falsche Polizeibeamte rufen an!

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld melden sich derzeit viele Bielefelder Bürger, die am Montagabend, 11.05.2020, oder Dienstagvormittag, 12.05.2020, Anrufe von Betrügern erhalten haben.

Seit gestern Abend gingen etwa 75 Anrufe ein, über die Betrüger versuchen, an Wertgegenstände oder Bargeld der Angerufenen zu gelangen. Sie geben vor, Beamte der Kriminalpolizei zu sein. Sie berichten von einem angeblichen Raubüberfall oder Einbruch in der Nähe. Dort seien sie auf einen Zettel gestoßen, auf denen der Name und die Adresse des Angerufenen stehen. Sie gingen davon aus, dass die Täter nun ihre Wohnanschrift aufsuchen würden. Im weiteren Gespräch erfragen die Betrüger, ob sich Bargeld oder Wertgegenstände im Haus befinden, und bieten an, diese Wertsachen vor dem Zugriff von Kriminellen zu schützen.

Dabei handelt es sich um eine Masche, um eben diese Wertsachen zu stehlen. Bisher haben die Bielefelder gut reagiert und sich nicht auf das Gespräch eingelassen. Bitte legen auch Sie einfach auf und geben Sie keine Auskünfte über Ihre persönlichen Vermögensverhältnisse.

