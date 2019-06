Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: silberner Mercedes Vaneo flüchtig

Spenge (ots)

(mmb) Stark beschädigt wurde ein VW-Bus, der in der Nacht zu Samstag (08.06.2019) im Gehlenbrink am Fahrbahnrand abgestellt war. Von der Unfallstelle flüchtig ist ein silberner/ grauer Mercedes Vaneo, der durch den Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hinweise von Unfallzeugen oder zu Fahrzeugen mit korrespondierenden Beschädigungen nimmt die Direktion Verkehr unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

