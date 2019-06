Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 31 Jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert unterwegs

Herford (ots)

(mas) Heute (09.06.), gegen 01.00 Uhr, kam es auf der Elverdisser Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 31 Jähriger aus Herford befuhr mit seinem BMW die Elverdisser Straße stadteinwärts. Im Ausgang einer leichten Rechtskurve, kurz hinter der Einmündung des Heimstättenweg, verlor dieser vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW, kam ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW, sowie gegen einen Baum. Der 31 Jährige Unfallfahrer wurde hierbei schwerverletzt. Der 31 Jährige stand zudem zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholbeeinflussung. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Hier wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der PKW des 31 Jährigen wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An dem PKW des 31 Jährigen Unfallfahrers, sowie an dem geparkten PKW und des Baums entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aufgrund der Uhrzeit nicht.

