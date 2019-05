Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Neuenkleusheim und Kruberg zog sich am Montagnachmittag ein 37-jähriger Kradfahrer leichte Verletzungen zu. Der 37-Jährige war auf der Landstraße in Richtung Kruberg unterwegs, als er in einer Kehre auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Fall kam. Beim Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus transportiert. An seinem Motorrad entstanden Schäden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell