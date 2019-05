Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfälle mit jungen Radfahrern

Lennestadt/Kirchhundem (ots)

5-Jähriger Radfahrer angefahren

Lennestadt - Am Freitagnachmittag wurde ein 5-jähriger Junge von einer Pkw-Fahrerin auf der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem angefahren und leicht verletzt. Der 5-Jährige war zuvor hinter einem sichtbehindernd parkenden Auto auf die Fahrbahn in Richtung Hundemstraße hervorgefahren. Die 56-jährige Autofahrerin, die von der Pfarrgasse in die Helmut-Kumpf-Straße einbiegen wollte, konnte den Zusammenstoß mit dem jungen Radfahrer nicht mehr verhindern. Der 5-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der herbeigerufene Notarzt behandelte den Gestürzten vor Ort. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht mehr notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

8-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Kirchhundem - Am Samstagnachmittag zog sich ein 8-jähriger Radfahrer beim seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw leichte Verletzungen zu. Der 8-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Einbahnstraße Schoppenohr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Wechsel auf den Gehweg an der angrenzenden Hilchenbacher Straße kollidierte er seitlich mit dem Pkw eines 65-jährigen Autofahrers, der ordnungsgemäß die Hilchenbacher Straße befuhr. Der 8-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. An Pkw und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden in Höhe von ca. 400 Euro.

