POL-WHV: "Licht kann Leben retten!" Beleuchtungskontrollen in der dunklen Jahreszeit (FOTO) - Polizei leitet innerhalb nur weniger Stunden 16 Verfahren ein

Am frühen Mittwochmorgen, 20.11.2019, kontrollierten Polizeibeamte der Verfügungseinheit und des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland an unterschiedlichen Kontrollorten in Wilhelmshaven die lichttechnischen Einrichtungen an Pkw und Fahrrädern.

"In der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig im öffentlichen Straßenverkehr durch die eigene Beleuchtung ausreichend sehen zu können" erklärt Tim Bachem, Leiter der Verfügungseinheit und betont die Bedeutung, dass auch andere Verkehrsteilnehmer einen selber sehen und rechtzeitig wahrnehmen können.

Unter dem Motto "Licht kann Leben retten!" wurden die Beleuchtungskontrollen heute fortgesetzt.

Bei diesen Kontrollen stellen Polizeibeamte immer wieder fest, wie oft die Beleuchtungseinrichtungen defekt sind. "Ein Pkw mit einem defekten Frontscheinscheinwerfer wirkt aus der Ferne auf andere Verkehrsteilnehmer wie ein Fahrrad oder Kleinkraftrad und somit ist die Gefahr groß, dass die gefahrene Geschwindigkeit von dem Pkw oftmals falsch eingeschätzt wird!" so Bachem.

Wer sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb nimmt, obwohl die Beleuchtungseinrichtung nicht vorhanden oder nicht betriebsbereit ist, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro rechnen!

"Stellen wir fest, dass z.B. die Beleuchtungseinrichtung an einem PKW vorne komplett defekt ist, untersagten wir die Weiterfahrt und der Pkw muss stehen bleiben!"

Innerhalb einer Stunden wurden insgesamt 16 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dieses Ergebnis verdeutlicht die Wichtigkeit dieser Kontrollen, die in den nächsten Tagen fortgesetzt werden.

