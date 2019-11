Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein versuchter Tageswohnungseinbruch und eine Sachbeschädigung eines Pkw in Wilhelmshaven - Hebelversuche und Beifahrerscheibe eingeschlagen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Dienstag, 19.11.2019, versuchten Unbekannte in der Zeit von 10:00 - 18:35 Uhr eine Wohnungstür in der Schaarreihe aufzubrechen. Es blieb beim Versuch.

In der Zeit von 18:15 - 20:45 Uhr wurde die Beifahrerscheibe eines in der Kolpingstraße abgestellten Pkw eingeschlagen. Ein Hineingreifen in das Fahrzeuginnere war nicht möglich.

Auch wenn in beiden Fällen keine Gegenstände entwendete wurden, können u.U. beide Taten aufgefallen sein, so dass mögliche Zeugen gebeten werden, die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu beteiligen.

