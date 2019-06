Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in eine Schule

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.00 Uhr und Freitagmorgen (21.06.2019), 07.00 Uhr, in die Gesamtschule an der Margarethenstraße eingestiegen. Die Einbrecher öffneten an dem Gebäude gewaltsam ein Fenster und stiegen dann ein. Ziel der Unbekannten waren offenbar die Büroräume. Beim Aufbruch von Zwischentüren richten sie weitere Schäden an. Zudem öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke und durchwühlten diese. Was die Einbrecher aus der Schule entwendet haben, konnte noch nicht abschließend gesagt werden. Offenbar haben die Diebe einige iPads und Ladestation mitgenommen. Ein Gerät wurde auf dem Schulhof gefunden. Dem Anschein nach war es angezündet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

