FW-Stolberg: Nachwuchs für die Einsatzabteilung - Ausbildung Modul I und II" erfolgreich abgeschlossen

Nachwuchs für die Einsatzabteilung - Ausbildung Modul I und II" erfolgreich abgeschlossen

Stolberg

Insgesamt 17 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der Feuerwehren Stolberg und Roetgen erhielten nach ihrem 80-stündigen Lehrgang die Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme an der Feuerwehr-Grundausbildung Modul I und II aus den Händen von Amtsleiter Andreas Dovern. In der Zeit vom 31.08.2019 bis 16.11.2019 haben sie den Grundlehrgang an insgesamt 10 Samstagen auf der Feuer- und Rettungswache der Stadt Stolberg besucht. Hierbei wurden in der Theorie Themen wie Gefahren der Einsatzstelle, Rechtskunde, Lösch- und Einsatztaktik, Baukunde und Unfallverhütung unterrichtet. Im praktischen Teil der Ausbildung wurden die Teilnehmer in der Brandbekämpfung, Absturzsicherung, Vortragen von Löschangriffen und Menschenrettung ausgebildet. Das Gelernte musste schließlich in einer schriftlichen und einer praktischen Prüfung unter den kritischen Blicken einer Prüfungskommission nachgewiesen werden. Im praktischen Teil mussten sie eigenständig einen Löschangriff durchführen. Die gesamte Prüfung wurde durch Herbert Wiese, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Stolberg, und Stephan Schatz, Ausbildungsbeauftragter der Feuerwehr Roetgen, abgenommen. Lehrgangsleiter Ralf Welsch zeigte sich sehr zufrieden mit dem Lehrgangsverlauf und der Unterstützung durch die Kameraden der Einsatzabteilung, die die Ausbildung in den vergangenen Monaten durchführten. Wiese bedankte sich bei allen Teilnehmern und Ausbildern, dass sie in den vergangen Wochen so viel Zeit in das Gemeinwohl investiert haben und konnte die Prüflinge nun in die Einsatzabteilung überleiten. Bestanden haben die Prüfung: Julia Birmanns, Tom Braun, Luca Da Costa, Nicolas Ehrlich, Philip Ervens, Annalena Hermanns, Christian Jentgens, Rene Lenzen, Lukas Reiß, Justin Roßkamp, Jan Steffens, Jan Trümpener, Justin Nicoleitzik und Alexander Rathgeber (alle Feuerwehr Stolberg); Matthias Brand, Urte Hannig und Christian Rohn (Feuerwehr Roetgen)

