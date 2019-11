FW-Stolberg: Verkehrsunfall - eingeklemmte Person

Feuerwehr Stolberg

Um 11.11 Uhr am Montagmorgen schrillten die Alarmglocken in der Feuer- und Rettungswache der Kupferstadt Stolberg. Auf der Eschweiler Straße zwischen Memelstraße und An der Scheuer war es zu einem Unfall gekommen. Laut Notruf waren zwei Autos zusammengestoßen und es sollten zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sein. Mit dem Rüstzug der Feuerwache, zwei Rettungswagen und Notarzt rückten die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich folgende Lage dar: Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und stieß gegen ein geparktes Auto. Dabei ist der Wagen auf die Seite gekippt. Ein zufällig vor Ort anwesende Ärztin hatte bereits die medizinische Versorgung übernommen. Die verunfallte Person war schon aus dem Wagen befreit. Von der Feuerwehr wurde die Unfallstelle komplett für den Verkehr gesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung und den Transport des Patienten in das Krankenhaus. Nach einer knappen Stunde konnte die Einsatzstelle der Polizei zur Unfallaufnahme übergeben werden.

