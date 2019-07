POL-EU: Nach Sturz in Krankenhäuer

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Eine 17-Jährige aus Erftstadt bog am Freitagabend (20.17 Uhr) mit einer Sozia (18) aus Weilerswist auf einem Mofa in die Straße "Auf dem Driesch" ein und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr sie gegen den Bordstein und wurde durch den Aufprall vom Mofa abgeworfen. Beide junge Frauen verletzten sich bei dem Unfall und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

