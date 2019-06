Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim - Nachtragsmeldung zum Überfall auf Spielhalle in Algermissen am 25.06.2019

Hildesheim (ots)

ALGERMISSEN - (jpm) Am späten Dienstagabend dieser Woche wurde in Algermissen eine Spielhalle überfallen. Dabei erbeuteten die Täter unter Vorhalt von Schusswaffen einen vierstelligen Geldbetrag und flüchteten im Anschluss mit dem Pkw Ford der Angestellten vom Tatort (hiesige Pressemeldung vom 26.06.2019, 10:16 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4307178).

Die Ermittlungen werden durch Beamte des 2. Fachkommissariats der Polizei Hildesheim, das u.a. für die Bearbeitung von Raubdelikten zuständig ist, geführt. Ein vierköpfiges Ermittlerteam arbeitet mit Hochdruck an dem Fall, trägt Spuren und Zeugenaussagen zusammen und wertet diese aus. In diesem Zusammenhang konnte das Fluchtfahrzeug am Vormittag des 26.06.2019 in der Randlage von Algermissen aufgefunden und sichergestellt werden. Es stand in der Straße Tiefenbeck im Bereich der dortigen Bahnunterführung. Ferner gelang es den Ermittlern im Nahbereich des Fahrzeuges, u.a. durch Hinzuziehung von Diensthunden, diverse Beweismittel aufzufinden.

Darüber hinaus liegen Erkenntnisse zur Beschreibung der männlichen Täter vor. Demnach sollen alle zwischen etwa 180 und 190 cm groß sein und untereinander Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Zur Bekleidung der Männer konnte folgendes erlangt werden:

Täter 1: Dunkelrote Jacke oder Pullover mit Kapuze und weißen Kapuzenbändern, dunkle Hose.

Täter 2: Dunkle Jeansjacke, schwarze Jeanshose und weiße Adidasschuhe mit schwarzen Streifen.

Täter 3: Dunkle Steppweste über einem Kapuzenshirt.

Zur Bekleidung des vierten Täters ist bisher nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

