Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße/Banner von Pro Coesfeld gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein Banner der politischen Partei Pro Coesfeld gestohlen. Mitglieder hatten es an der Brücke über der Friedrich-Ebert-Straße angebracht. Wenige Tage später fiel ihnen auf, dass es verschwunden ist. Die Täter haben es zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr am 18. Juli abgerissen. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

