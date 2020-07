Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/Zeugen nach E-Bike-Diebstahl gesucht

Coesfeld (ots)

Und plötzlich ist das E-Bike weg. So erging es bereits am Dienstag (21.7.20) einem 41-jährigen Coesfelder. Die Polizei hofft auf Zeugen, da das Rad mit einem Speichenschloss und einer zusätzlichen Kette gesichert war. Der Tatzeitraum beträgt lediglich 20 Minuten und liegt zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr.

Der Mann stellte sein Gefährt in einem Fahrradständer vor dem Aldi an der Hansestraße ab. Als er herauskam, fand der Coesfelder nur noch den Fahrradanhänger vor. Die Polizei geht davon aus, dass das E-Bike mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Da der Diebstahl am Nachmittag geschehen ist und weitere Passanten eingekauft haben, ist es möglich, dass jemand etwas beobachtet hat.

Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

